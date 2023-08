Annuncio della Figc: "Presenteremo Spalletti i primi di settembre"

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - La Federcalcio ha annunciato ufficialmente sul suo sito la notizia, anticipata dall'ANSA, dell'accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. "L'allenatore toscano - si legge nella nota - assumerà l'incarico a partire dall'1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano". (ANSA).