ANSA - Acerbi continua a puntare sull'incomprensione di campo, ribadendo di non aver proferito alcuno insulto discriminatorio

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - É il giorno di Acerbi-Jesus. Questa mattina il procuratore federale, Giuseppe Chinè, ha ascoltato il centrale dell'Inter, accusato dal brasiliano di avergli rivolto un insulto razzista durante la partita di domenica tra Inter e Napoli. Alle 10 era in programma l'audizione durata poco meno di un'ora, da remoto, di Acerbi che continua a puntare sull'incomprensione di campo, ribadendo di non aver proferito alcuno insulto discriminatorio. Sempre oggi, poi, è prevista anche l'audizione di Jesus, anche lui in video collegamento. Poi la procura trasferirà le sue conclusioni al Giudice sportivo che prenderà una decisione la prossima settimana. (ANSA).