Come riferisce l'ANSA, che riporta fonti ospedaliere, è stata un'altra notte tranquilla, la sesta di ricovero all'ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Milan e attuale numero uno del Monza è in terapia intensiva nell'ospedale milanese da mercoledì mattina. Al momento non sono previsti bollettini medici.