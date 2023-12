ANSA - Caso Mourinho-Marcenaro, la procura FIGC ha notificato la chiusura dell'indagine

Nella giornata di oggi, apprende l'ANSA, è stata notificata la contestazione formale con avviso di conclusione indagini del procedimento aperto per dichiarazioni lesive dalla procura federale, sabato scorso, contro José Mourinho. I fatti fanno riferimento alle parole del tecnico giallorosso contro Matteo Marcenaro, arbitro di Sassuolo-Roma.

Nella conferenza stampa della vigilia, appunto nella giornata di sabato, lo Special One aveva utilizzato parole forti nei confronti del direttore di gara designato: "Sono onesto e dico che mi preoccupa l’arbitro, lo abbiamo avuto 3 volte come quarto ufficiale e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello".

La società giallorossa adesso ha 5 giorni di tempo per presentare delle memorie difensive o scegliere di far interrogare l'allenatore dal procuratore federale.