ANSA - Galliani: “Favorevole all’abbattimento di San Siro”

Intervenuto sul sito dell’ANSA, Adriano Galliani, ex AD rossonero, ha voluto dedicare qualche parola a quello che è il progetto dell’abbattimento di San Siro in favore di un nuovo stadio per Milan ed Inter, queste le sue dichiarazioni“Certo che sono favorevole all’abbattimento di San Siro. Non ci sono alternative, non puoi pensare di giocare e allo stesso tempo ristrutturare lo stadio. Il primo anello è stato fatto nel 1926, il secondo nel ’60 e il terzo anello nel ’90. E’ impossibile pensare che da qui possa nascere uno stadio moderno. Era anche la mia vecchia idea quando ero amministratore delegato del Milan. La posizione non può che essere quella. Nel frattempo giochi nel vecchio stadio e a 100-200 metri c’è un cantiere, poi quando è pronto il nuovo abbatti il vecchio. Lo hanno fatto in tantissime città senza che nessuno facesse casino.