ANSA - Garcia confermato a tempo: decisione rinviata alla prossima sosta. Il 29 ottobre c'è Napoli-Milan

(ANSA) Si andrebbe verso la conferma di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli dopo la riunione svoltasi in tarda mattinata tra il tecnico francese e i vertici della società.

All'incontro, svoltosi in un albergo in collina, assieme a De Laurentiis hanno partecipato il club manager Antonio Sinicropi, il direttore sportivo, Mauro Meluso, e il capo dell'Area scouting, Maurizio Micheli. Dopo l'incontro Garcia è partito alla volta della Francia e tornerà a Napoli per riprendere gli allenamenti mercoledì prossimo. A quanto pare De Laurentiis avrebbe deciso di rinviare ogni decisione sul futuro dell'allenatore alla prossima sosta del campionato, nel mese di novembre, a meno di un aggravarsi ancor più profondo della crisi.

Il Napoli, prima del nuovo stop, dovrà giocare in campionato a Verona, in casa con il Milan, a Salerno e con l'Empoli al 'Maradona', mentre in Champions dovrà affrontare in Germania l'Union Berlino.