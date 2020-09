ANSA - Milan: Leao in quarantena, positivo a Coronavirus

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Rafael Leao è in quarantena perché positivo al Coronavirus. Il portoghese, rispondendo ad un amico su Twitter, lo annuncia sui social: "Colpa della quarantena". Il Milan non smentisce l'isolamento domiciliare del giocatore. Leao è assente da Milanello dalla passata stagione e non ha avuto contatti con il resto della squadra rossonera. Già infortunatosi nell'ultima partita di campionato, Leao sta rispettando il protocollo anti-Covid e attende il doppio tampone negativo per porter far ritorno nel centro sportivo e riprendere gli allenamenti con il resto della squadra. (ANSA).