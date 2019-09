ANSA - Milan: "San Siro? Nuovo stadio soluzione migliore"

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Dopo «un'attenta analisi sull'ipotesi di ristrutturazione», Inter e Milan bocciano di fatto l'idea di rilevare San Siro dal Comune. Lo spiegano all'ANSA alla vigilia dell'incontro a Palazzo Marino. «Tutti i risultati evidenziano come costruire un nuovo impianto e un distretto multifunzionale per la città rappresenti la soluzione migliore», dice l'ad nerazzurro Antonello. Il n.1 milanista Scaroni nota che S.Siro ha «deficit infrastrutturali» e ristrutturarlo «porterebbe a uno stadio diverso,con capienza significativamente ridotta».

Domani alle 16, a Palazzo Marino, Inter e Milan incontreranno i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale per presentare nei dettagli il progetto di fattibilità depositato il 10 luglio. «L'incontro è l'ulteriore conferma dell'apertura, trasparenza e condivisione dei club in merito a un progetto che riteniamo di grande valore per la città, per le generazioni future e per i tifosi», spiega l'ad dell'Inter Alessandro Antonello, in linea con il presidente rossonero, Paolo Scaroni, secondo cui l'appuntamento di domani «intensifica un percorso di confronto costruttivo avviato nei mesi scorsi con l'Amministrazione seguendo l'iter della Legge sugli Stadi e - prosegue Scaroni - conferma quanto sia positiva la nostra relazione con l'Amministrazione Comunale. La prossima settimana, il 24 settembre, presenteremo i progetti finalisti del nuovo distretto multifunzionale anche ai cittadini e a tutti i tifosi a cui, in un'ottica di percorso partecipativo, chiederemo di fornirci i loro suggerimenti sui progetti presentati». «I club hanno svolto un'attenta e profonda analisi in merito all'ipotesi di ristrutturazione del Meazza, ma tutti i risultati hanno evidenziato come la costruzione di un nuovo impianto e di un conseguente distretto multifunzionale per la città rappresenti la soluzione migliore», afferma Antonello. «Il Meazza - conviene Scaroni - presenta, infatti, una serie di deficit infrastrutturali di diversa natura che comporterebbero significativi problemi in termini di sicurezza e quindi la certezza di dover disputare i match casalinghi fuori da Milano per almeno 4 stagioni. Infine, la ristrutturazione del Meazza, porterebbe comunque a uno stadio diverso da quello attuale e con una capienza significativamente ridotta»