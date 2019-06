Ansa - Milan-Tas: tempi tecnici da rispettare

Secondo fonti vicino al club rossonero, - riporta l’Ansa - ci sarebbero dei "tempi tecnici" e dei "passaggi" da rispettare davanti al Tas, dove oggi erano in programma due udienze ma non quella tra gli avvocati del Milan e i funzionari della Camera Giudicante della Uefa. La comunicazione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna potrebbe essere quindi ''questione di giorni'' e non più di ''ore'', come filtrava ad inizio settimana.