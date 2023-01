ANSA - Plusvalenze: la procura Figc chiede 9 punti di penalizzazione per la Juventus

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il procuratore della Figc, Giuseppe Chine', ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus alla corte della Figc chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le plusvalenze, dopo la richiesta di revocazione della sentenza di archiviazione. Lo apprende l'ANSA. Chine' ha anche chiesto 16 mesi di inibizione per Agnelli, 20 e 10 giorni per Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi pe tutti gli altri consiglieri (ANSA).