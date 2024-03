Ansa - Premier, regole finanziare violate: quattro punti di penalità al Nottingham Forest

(ANSA-AFP) - LONDRA, 18 MAR - Quattro punti di penalità sono stati inflitti al Nottingham Forest per aver violato le regole finanziarie della Premier League. Il club inglese ha ammesso di aver violato le regole sulla redditività e sulla fattibilità superando la soglia delle perdite finanziarie autorizzate di 34,5 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro), fissata nel suo caso a 61 milioni di sterline, secondo la Premier League. In genere ai club è consentito perdere un massimo di 105 milioni di sterline (122 milioni di euro) nell'arco di un periodo di valutazione di tre anni, ma tale importo viene ridotto di 22 milioni di sterline per stagione trascorsa in Championship, la seconda divisione (due stagioni nel caso del Forest).

È il secondo club della Premier sanzionato per motivi finanziari dopo l'Everton in questa stagione. A novembre il Liverpool ha ricevuto una penalità di dieci punti, ma a febbraio la penalità è stata ridotta a sei in appello. (ANSA-AFP).