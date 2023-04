MilanNews.it

L'ANSA riporta le ultime novità sullo stato di salute di Silvio Berlusconi: "Un'altra notte tranquilla, la settima in terapia intensiva, quella passata da Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano, secondo quanto trapela in ambienti ospedalieri. Oggi è l'ottavo giorno di ricovero per il presidente di Forza Italia".