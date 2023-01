MilanNews.it

Oggi è il giorno dell'antivigilia della sfida tra Salernitana e Milan: il 4 gennaio alle 12.30, infatti, la squadra di Stefano Pioli sarà impegnata all'Arechi per la prima gara ufficiale dopo la pausa per il Mondiale. Quest'oggi i rossoneri si ritroveranno al centro sportivo di Milanello per una sessione di allenamento mattutino, come riportato sul sito ufficiale del club.