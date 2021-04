Antonini: "L'incontro con l'agente di Insigne il gioco delle parti, non lo vedo lontano da Napoli"

Luca Antonini, intervenuto a Sky Sport 24, ha escluso l'eventualità che Insigne possa trasferirsi in rossonero, nonostante l'incontro a Casa Milan con l'agente: "E' un po' il gioco delle parti, magari ha parlato di qualche giovane e anche di Insigne, serve anche per far capire al Napoli che ci sia voglia di rinnovare. Non lo vedo lontano da Napoli".