Antonini: "La Champions è la casa del Milan. Non si deve pensare alla gara d'andata"

Luca Antonini, ex calciatore, è intervenuto a Milan Tv poco prima della sfida con il Tottenham commentando l'importante impegno di Champions League: "Questa è la partita da dentro fuori. Il Milan deve entrare in campo non pensando al risultato dell'andata. Stasera è una partita diversa. Il Tottenham sembrava demotivato ma non farà la partita come a San Siro. Stasera ci crederà sopratuttto all'inizio, il Milan dev'essere bravo cercando di contrattare.