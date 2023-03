MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Luca Antonini, ex calciatore, è intervenuto a Milan Tv soffermandosi anche su Mike Maignan: "Si gioca in undici, credo sia giiusto sfruttare quelle che sono le sue qualità. E' forte, dà serenità alla squadra. Se non ti fidi del portiere difficilmente gli dai così tante volte la palla. Avercelo è come avere un giocatore in più".