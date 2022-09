Applauso dei tifosi alla squadra a fine partita, Pioli: "Riconoscono quando la squadra dà tutto quello che ha"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così dell'applauso a fine partite dei tifosi alla squadra: "I tifosi sono fantastici e riconoscono quando la squadra dà tutto quello che ha. Io so di allenare una squadra forte e non dobbiamo uscire da questa partita ancora più consapevoli di essere forti, ma arrabbiati perché dovevamo vincere".