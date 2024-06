Applicato un tutore per il collo a Varga dell'Ungheria dopo il terribile scontro di ieri

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - L'attaccante dell'Ungheria Barnabas Varga si trova in un ospedale dei Stoccarda dove gli è stato applicato un tutore per il collo. In precedenza era stato costretto a uscire, portato via in barella, nel corso del secondo tempo della sfida con la Scozia dopo essere caduto violentemente a terra, in un'azione di gioco, e aver battuto la nuca. Ai compagni ha dato l'impressione di non riuscire a muoversi, mentre è trascorso qualche istante di troppo prima che il calciatore ungherese venisse soccorso.

Nel frattempo i suoi compagni, alcuni dei quali apparivano turbati, lo avevano circondato e gli avevano fatto cerchio intorno srotolando un 'lenzuolo' marrone per coprire la scena alla vista delle telecamere. (ANSA).