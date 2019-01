Aquilani: "Sensi giocatore di prospettiva, è cresciuto tanto. Ha personalità e qualità"

Alberto Aquilani ha parlato a Sky Sport di Sensi, accostato al Milan: “Ci ho giocato insieme a Sassuolo. Era molto giovane, Di Francesco mi chiamò per aiutare giocatori come lui a crescere. È cresciuto tanto, ha qualità e ha personalità. Secondo me può giocare davanti alla difesa ma anche da mezz’ala di palleggio, è forse un Biglia con un po’ più di passo. È giovane, non ha tanta esperienza e il Milan la richiede, per questo è una piazza difficile. Va benissimo in prospettiva, queste sono le sue caratteristiche”