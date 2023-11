Arabia Saudita nel calcio, Furlani: "Da economista dico che non può non essere una cosa buona"

vedi letture

Giorgio Furlani, ad del Milan, è intervenuto al Social Football Summit, evento nato nel 2018 che continua ad essere il primo ed unico evento B2B internazionale in Italia sulla Football Industry e che si tiene allo Stadio Olimpico di Roma.

Sull’Arabia Saudita: "Da economista dico che non può non essere una cosa buona. Il suo ingresso è un’opportunità per tutti”.