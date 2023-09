Arbitri, lunedì l'incontro tra Rocchi e gli allenatori di Serie A

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - Gianluca Rocchi incontrerà gli allenatori di Serie A lunedì 4 settembre al Centro Var a Lissone: ad annunciarlo lo stesso designatore arbitrale a Coverciano dove è in corso di svolgimento il raduno dei direttori di gara e dove è stato presentato il nuovo partner della Figc per l'Aia per la stagione 2023-24: si tratta del brand Tigotà il cui logo comparirà sulla maglia di tutti gli arbitri. (ANSA).