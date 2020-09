Arbitri, Nicola Rizzoli confermato designatore della Can

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Nicola Rizzoli confermato alla guida della Can nazionale (unificata dalla nuova stagione per Serie A e B), al suo fianco la novità di Paolo Calcagno di Nichelino coadiuvati da Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e Andrea Edoardo Stefani. Lo ha deciso oggi il Comitato Nazionale dell'Associazione italiana arbitri, deliberando la nomina dei responsabili e dei componenti gli Organi Tecnici Nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021. Non è stato invece confermato nella Can Emidio Morganti, ex designatore della vecchia Can B. Per quanto riguarda la Can C, designatore Damato di Barletta con Ciampi, Di Liberatore, Ostinelli, Nccolari e Spinelli (nuovi). Il Comitato Nazionale dell'Aia ha deliberato anche le seguenti nomine di nuovi Componenti presso gli Organi Tecnici Nazionali Can D (Niccolò Baroni di Firenze) e Cai (Daniele Minelli di Varese). (ANSA).