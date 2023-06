Arbitri, Rocchi: "Chiederemo comportamenti più corretti dalle panchine"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Tribunale federale nazionale terrà il 22 giugno l'udienza sul deferimento di Jose Mourinho per le accuse all'arbitro Chiffi, successive alla partita con il Monza. Esiste per la categoria arbitrale un problema Mourinho, inteso come modello di gestione dal campo di chi sede in panchina? La domanda è stata rivolta al designatore degli arbitri di A, Gianluca Rocchi, nel corso del programma Radio anch'io sport. "Sicuramente no, né personale né di gruppo" ha risposto Rocchi. Che ha aggiunto: "Non mi riferisco a lui, ma a tutti gli allenatori.

Quello che certamente chiederemo in futuro sono comportamenti sempre più corretti da parte della panchina e già quest'anno abbiamo avuto un miglioramento rispetto alla mia prima stagione, che sotto questo punto di vista fu un dramma". Comportamenti non corretti della panchina "provocano comportamenti non corretti in campo - ha sottolineato Rocchi - Il nervosismo sale e chi dal campo vede le panchine agitarsi cambia atteggiamento. Quindi dobbiamo combattere questo malcostume, peraltro non solo italiano e, insieme a chi decide le sanzioni, essere molto severi e decisi". (ANSA).