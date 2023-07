Arbitri, tanti cambiamenti in vista: giovani promossi e disciplina rigorosa

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prossima stagione calcistica in Italia vedrà importanti cambiamenti nel mondo dell’arbitraggio. Un’attenzione particolare sarà data a cinque giovani talentuosi: Matteo Marchetti, Andrea Colombo, Matteo Marcenaro, Giovanni Ayroldi e Luca Massimi. Inoltre, saranno anche introdotte nuove direttive per il rapporto tra allenatori, panchine e arbitri. L’obiettivo principale sarà mantenere le linee guida stabilite nella scorsa stagione, come la promozione del "tempo effettivo" e la riduzione dei "rigorini".

La volontà di arbitrare secondo gli standard europei si conferma forte, avendo registrato un calo significativo dei calci di rigore nel campionato precedente. Inoltre, si cercherà di mantenere l’alto livello di recupero del tempo effettivo, con una media di 54 minuti a partita nella stagione appena conclusa. Sarà adottata una politica di tolleranza zero verso comportamenti irrispettosi da parte degli allenatori e delle panchine, al fine di garantire una maggiore disciplina sul campo.

Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri si riunirà oggi e domani per prendere importanti decisioni riguardanti gli organici di arbitri, assistenti e osservatori per la prossima stagione sportiva. Saranno inoltre nominate le figure chiave degli Organi Tecnici Nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano. Il designatore Gianluca Rocchi confermerà la sua carica e potrebbe includere nuovi nomi nel suo team, come ad esempio Antonio Damato. Nella Serie C, invece, Ciampi manterrà il suo ruolo.

Un importante cambiamento riguarderà la separazione delle carriere tra arbitri e Video Assistant Referee (VAR). Il numero di Video Match Officials (VMO) sarà ridotto a 20-22 membri, mentre Massimiliano Irrati e Paolo Valeri, due tra i migliori VARisti, si dedicheranno esclusivamente al ruolo di VAR, portando con loro la loro preziosa esperienza. Oggi verranno annunciati gli otto arbitri che lasceranno il gruppo attuale, in linea con la graduatoria di valutazione finale. Tuttavia, ci saranno anche alcune promozioni degne di nota. Davide Di Marco, Kevin Bonacina, Giuseppe Collu, Paride Tremolada e Marco Monaldi avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore nella prossima stagione.