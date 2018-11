Arbitro aggredito:Nicchi 'via giocatori'

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Ci sono regole da cambiare. Sono molto scettico, ma spero che da domani si inizi a inasprire le pene e a cacciare dal calcio squadre e giocatori che si rendono protagonisti di queste nefandezze''. In diretta a Uno Mattina su Rai Uno, il presidente dell'Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, indica la strada da seguire per evitare nuovi casi come quello dell'arbitro aggredito Riccardo Bernardini. ''Dobbiamo dare segnali forti - aggiunge Nicchi - come abbiamo fatto ieri nel Lazio, dove non abbiamo mandato direttori di gara ad arbitrare per un momento di riflessione". "Stanno accadendo cose gravissime nel calcio, che vanno affrontate subito in modo drastico - prosegue il presidente dell'Aia - Non è pensabile che ogni anno 450 ragazzi vengano aggrediti sui campi di calcio per lo più giovani, 150 con giorni di prognosi. In questi ultimi giorni se ne parla molto, ma l'Aia da anni lotta per debellare questo cancro che c'è nello sport, ma purtroppo finora siamo stati soli".