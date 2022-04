Area X, al via la seconda edizione di Protezione e Sport

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Proteggere se stessi, proteggere il proprio talento avendo cura di farlo crescere, proteggere il proprio sogno e, in fin dei conti, il proprio futuro: è indissolubile il legame della protezione con lo sport. Si apre con questi temi il secondo ciclo di appuntamenti di 'Protezione e Sport', il talk promosso da Area X, spazio esperienziale e informativo nel centro di Torino realizzato da Intesa Sanpaolo Assicura per diffondere la cultura della protezione. Il primo appuntamento del nuovo calendario di incontri online con giovani campioni dello sport, intervistati dal giornalista Massimo Caputi, è in programma alle ore 12 di oggi, giovedì 14 aprile, in streaming su areax.info e ansa.it. Protagonisti Davide Leonardi, presidente e co-fondatore di Insuperabili insieme a Ezio Grosso, e Omar Hanafi, calciatore e social media della Onlus che fa del concetto di protezione legato allo sport uno dei temi fondanti. La mission, così come pensata dal presidente Davide Leonardi, è quella di portare un cambiamento culturale nella percezione delle disabilità creando ogni giorno un contesto sportivo sempre più inclusivo. Con Caputi, Leonardi e Hanafi raccontano quali sono gli ostacoli che hanno dovuto superare per realizzare il loro sogno. (ANSA).