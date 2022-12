Argentina-Francia, Deschamps sostituisce Giroud al 41esimo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci si annoia al Lusail Iconic Stadium per Argentina-Francia, gara che è valida per la finale del Mondiale in Qatar. Attualmente la selezione di Scaloni si trova in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Messi (rigore, ndr) e Di Maria. E c'è da segnalare che al 41esimo il ct transalpino Deschamps ha optato per due cambi, uno dei quali coinvolge Olivier Giroud: l'attaccante rossonero, infatti, è stato sostituito da Kolo Muani.