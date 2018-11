Argentina, Higuain non convocato per la doppia amichevole contro il Messico

Buona notizia per Gennaro Gattuso proveniente dall'Argentina. Lionel Scaloni, infatti, ha diramato la lista dei convocati per le due amichevoli contro il Messico programmate nel corso della pausa per le nazionali tra la dodicesima e la tredicesima giornata di Serie A. Nell'elenco scelto dal ct della Seleccion non figura Gonzalo Higuain, che potrà, dunque, restare a Milanello a lavorare in vista della ripresa del campionato.