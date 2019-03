Argentina, Messi torna in Nazionale

(ANSA) - BUENOS AIRES, 7 MAR - Lionel Messi fa marcia indietro. Dopo l'addio alla Nazionale argentina in seguito alla delusione Mondiale in Russia, la 'Pulce' ha detto sì al nuovo ct Lionel Scaloni e quindi il suo nome sarà oggi fra i convocati per l'amichevole contro il Venezuela del 23 marzo. Lo riferisce il quotidiano argentino La Naciòn sottolineando che mai il calciatore era stato per così tanto tempo assente dalla maglia 'albiceleste'. L'ultima sua partecipazione fu infatti il 30 giugno 2018, quando l'Argentina fu eliminata negli ottavi di finale dei Mondiali in Russia. Così, quando scenderà in campo nello stadio Wanda Metropolitano dell'Atletico Madrid con la fascia di capitano, saranno passati 261 giorni di assenza nella 'seleccion', e dalle sei amichevoli organizzate da Scaloni, che ha preso il posto di Jorge Sampaoli. Il giornale non è in grado di precisare comunque se Messi giocherà solo contro il Venezuela a Madrid, o se parteciperà anche al secondo match amichevole previsto a Tangeri con il Marocco il 26 marzo.