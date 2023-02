Argurio: "Il Milan ha affrontato bene la crisi, ha ottime possibilità di passare il turno"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Christian Argurio, dirigente dell'area tecnica all'Istra in Croazia, ha parlato al canale Twitch di TuttoMercatoWeb.com nel consueto appuntamento settimanale: "Il nostro calcio è sulla giusta strada, intanto non sono state sottovalutate Europa League e Conference. Il Napoli è oggettivamente straripante, può arrivare fino in fondo in Champions. Il Milan ha affrontato bene la crisi, ha ottime possibilità di passare il turno, così come l'Inter".