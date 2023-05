Argurio: "Il Napoli deve usare più o meno l'indirizzo lavorativo che ha dato il Milan"

MilanNews.it

Christian Argurio, attuale direttore tecnico dell'NK Istria, è stato ospite della puntata odierna del programma Twitch su TuttoMercatoWeb.com per parlare del Napoli e del futuro di questo club: "Ha vinto uno scudetto diverso rispetto agli altri 2 della sua storia, deve usare più o meno l'indirizzo lavorativo che ha dato il Milan. I partenopei hanno una proprietà più presente, molto più operativa, però dovrebbero dare continuità come hanno fatto i rossoneri. Credo che Spalletti rimanga e, con il solo addio di Giuntoli e senza rivoluzioni, il Napoli può continuare a giocare per lo scudetto e provare a fare qualcosa di importante in Europa.

Basta poco per alzare un po' l'asticella. Non so cosa succederà in dirigenza, ma con De Laurentiis e Spalletti, oltre al 90% di questo gruppo, il Napoli può proseguire su questa via".