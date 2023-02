Arnautovic in anteprima su Bologna-Inter dell'anno scorso: "Non faccio regali, in campo non ci sono amici: io voglio vincere sempre"

MilanNews.it

Marko Arnautovic, punta del Bologna, è tra i protagonisti dello speciale di DAZN sul club felsineo; in un'anteprima, il 9 austriaco si è così espresso su Bologna-Inter della passata stagione: "Dopo l'1-0 di Perisic ho pensato che non potevamo fare una partita come quella di andata, finita 6-1. Io non sono un giocatore che fa regali, io voglio vincere sempre. In campo non ci sono amici". Il resto dell'intervista e dello speciale andrà in onda nei prossimi giorni.