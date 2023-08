Arnautovic: "Milan prima rivale. Hanno rafforzato la squadra ma non abbiamo paura"

C'è una squadra che reputi la prima rivale per lo Scudetto? Marko Arnautovic, nuovo attaccante dell'Inter, ha risposto così ai microfoni di Sportmediaset: "La prima rivale è sempre il Milan, a Milano c'è uno dei derby più grandi al mondo. In questo mercato hanno rafforzato la squadra ma non abbiamo paura di nessuno".