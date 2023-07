Arnautovic, sfumata l'ipotesi Milan: il suo entourage cerca altre soluzioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il futuro prossimo di Marko Arnautovic è tornare a Bologna per i test atletici del 13 luglio. Gli esami dei prossimi giorni faranno chiarezza anche sulle reali condizioni dell'austriaco, che ieri sui social ha fatto sapere di stare bene e di non avere problemi al piede. Le sirene di mercato tuttavia non si sono spente definitivamente e questo è anche un po' un bene per i rossoblù.

Secondo il Corriere di Bologna, dalle parti di Casteldebole si racconta che l'entourage del giocatore si stia ancora muovendo per trovargli una nuova sistemazione. Sfumata l'ipotesi Milan con l'allontanamento di Maldini, confida nella Roma di Mourinho, che però sta prendendo tempo, e spera nella Juventus, dove Allegri lo stima e se partisse Vlahovic potrebbe essere un'opzione. In secondo piano le sirene provenienti dall'estero.