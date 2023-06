Arrestati il tecnico del Psg Galtier e il figlio: sono sospettati di discriminazione razziale

Fonte: ANSA

(ANSA) - NIZZA, 30 GIU - L'allenatore Christophe Galtier, in uscita dal Psg, e suo figlio sono "in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza" nell'inchiesta che li vede sospettati di discriminazione razziale, ha detto il procuratore di Nizza Xavier Bonhomme. A metà aprile è stata aperta un'inchiesta preliminare per sospetta "discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione a una religione" dopo le accuse contro Christophe Galtier quando sedeva sulla panchina del Nizza. (ANSA).