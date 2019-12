Arriva l'autobiografia di Paolo Rossi

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - Scritta a quattro mani con la moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti, Quanto dura un attimo è l'autobiografia di Paolo Rossi, che sarà pubblicata il 3 dicembre per Mondadori. In 300 pagine ricostruisce la storia di un ragazzo che "ha sfidato la sorte fino a diventare leggenda, realizzando il sogno di bambino di giocare a pallone e diventare un calciatore capace di scrivere pagine immortali di storia del calcio". Rossi è l'unico calciatore che ha segnato tre gol al Brasile, quello 'stellare' di Zico e Falcao ai mondiali di Spagna '82 vinti proprio dagli azzurri, che ha stregato Pelé (che in occasione del recente documentario su Pablito ha dichiarato che l'unico vero rammarico è che "non abbia mai giocato nella sua squadra", il Santos), uno dei palloni d'oro italiani, Scarpa d'oro 1982, Scarpa d'argento 1978, Collare d'Oro (massima onorificenza per uno sportivo). Il libro, parte dal racconto dello straordinario rumore dei tacchetti all'uscita degli spogliatoi del Santiago Bernabeu. (ANSA).