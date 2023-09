Arrivano anche le convocazioni per l'Under 21: c'è Nasti

vedi letture

Ecco le scelte di Nunziata per la Nazionale Under 21, arrivate poco dopo quelle di Spalletti per la Nazionale maggiore. Presente Marco Nasti, reduce da un gol con il bari, squadra per cui l'attaccante di proprietà del Milan gioca in prestito. Ecco le convocazioni:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Giorgio Cittadini (Monza), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Destiny Iyenoma Udogie (Tottenham), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Simone Panada (Sampdoria), Matteo Prati (Cagliari), Franco Heubang Tongya (Odense)

Attaccanti: Marco Nasti (Bari), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)

UEFA EURO UNDER 21 2025 - GRUPPO A

Venerdì 8 settembre (ore 16 italiane): Lettonia-Italia (Jurmala)

Martedì 12 settembre (ore 18.30 italiane): Turchia-Italia (Sakarya)