MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Doppio cambio per il Milan nell'intervallo dell'amichevole con l'Arsenal. Dentro Brahim Diaz al posto di Saelemaekers, che ritrovava il campo dopo due mesi, e Malick Thiaw per Pierre Kalulu sulla fascia destra. Doppio cambio anche per l'Arsenal: Elneny e Cedric in campo per Partey e White. Ripresa la gara.