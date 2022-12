ARS-MIL (2-0): fine primo tempo a Dubai. Arsenal cinico, Milan no

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Terminato in questi istanti il primo tempo della prima amichevole negli Emirati Arabi del Milan contro l'Arsenal. I Gunners sono in vantaggio per 2-0 grazie alla punizione perfetta di Odegaard al 21' e al gol di Nelson una ventina di minuti più tardi. In entrambe le occasioni non perfetto Tatarusanu. I rossoneri non erano partiti male e hanno trovato anche una traversa con Divock Origi che, dopo il primo vantaggio degli inglesi, ha sciupato anche un'occasione di testa. Nella seconda frazione prevista la consueta girandola di cambi.