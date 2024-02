Arsenal-Liverpool, c'è anche Giroud all'Emirates per vedere i Gunners

Arsenal-Liverpool, attualmente bloccata sull1-1, è di sicuro la sfida principe di questa giornata di Premier League, con le formazioni di Arteta e Klopp che si danno battaglia per la prima posizione in campionato, attualmente detenuta dal Liverpool.

All'Emirates per vedere dal vivo la sua ex squadra c'è anche Olivier Giroud, inquadrato chiaramente dalle telecamere. Il rossonero ha vestito la maglia dei Gunners per 6 stagioni, totalizzando 105 gol in 253 match ufficiali.