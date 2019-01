Arsenal ne fa 4 al Fulham di Ranieri

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Dopo la brutta sconfitta rimediata ad Anfield, l'Arsenal si riprende e rifila quattro gol al Fulham di Claudio Ranieri. All'Emirates, in uno dei tanti derby londinesi, in uno degli anticipi della 21ma giornata di Premier, la squadra di Unay Emery vince nettamente 4-1 grazie ai gol di Xhaka, Lacazette, Ramsey e Aubameyang, mentre per gli ospiti la rete della bandiera arriva da Kamara. In classifica i gunners restano quinti a 41 punti, mentre il Fulham penultimo con 14. Nell'altro anticipo della giornata, vittoria in trasferta per il Leicester che si è imposto 1-0 sul campo dell'Everton: ha deciso una rete di Vardy. Grazie ai tre punti conquistati oggi, il Leicester sale a 31 punti in classifica, al 7/o posto, mentre l'Everton resta a centroclassifica 10ma) a 27 punti. Domani sono in programma altre sei partite, con il Chelsea che ospita il Southampton. Il big match Manchester City-Liverpool chiuderà la giornata giovedì alle h.21.