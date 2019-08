Arsenal saluta Koscielny,torna in Ligue1

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Dopo nove anni con la maglia dell'Arsenal, Laurent Koscielny torna in Ligue1, con il Bordeaux. Il trasferimento del 34enne difensore francese è stato ufficializzato dal club londinese con un comunicato sui sui canali ufficiali. Koscielny vanta 353 presenze con la maglia dei Gunners con i quali ha vinto tre FA Cup. "Laurent andava in scadenza di contratto e per questo abbiamo deciso di perfezionare il suo trasferimento a Bordeaux una volta concordati termini di trasferimento accettabili", ha fatto sapere il club di Londra, senza fornire dettagli finanziari dell'accordo. Koscielny vanta anche ha 51 presenze con la nazionale francese.