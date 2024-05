Arteta: "Pioli ha fatto fare un grande passo in avanti al Milan"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, che per il secondo anno di fila ha sfiorato la vittoria della Premier League, è stato premiato agli European Globe Soccer Awards di Cala di Volpe e ha parlato ai microfoni di Sky Sport del campionato italiano: "Mi piace molto la Serie A per gli allenatori di alto livello e di grande esperienza. Quello che ha fatto l'Inter nelle ultime stagioni è straordinario. Il progetto del Milan mi è piaciuto molto, con tanti giovani di talento e con Pioli che ha fatto fare al club un grande passo in avanti. Mi piacciono anche i giovani come Thiago Motta, lo conosco da quando avevamo 15 anni perché giocavamo entrambi nella Masia. Il suo Bologna mi è piaciuto, anche per come ha giocato".