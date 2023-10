Arturi difende Leao: "Si tende a caricargli addosso la responsabilità di tutta la squadra"

L'editorialista della Gazzetta dello Sport, Franco Arturi, oggi ha scritto del Milan e di Rafael Leao sulle colonne della rosea. Questo il suo parere, anche alla luce delle critiche piovute sul portoghese dopo le ultime partite: "Gli alti e bassi fanno parte del percorso di ogni giocatore. La verità è che su Leao si tende a caricare responsabilità che sono di tutta la squadra. Che c’entra lui se su corner contro i compagni lasciano libero un avversario in area con metri di spazio o non azzeccano un buon cross in una partita intera?"