Arturi sulla Gazzetta: "Prigione Milan e l'obiettivo salvezza"

"La prigione del Milan e l'obiettivo salvezza": questo il titolo dell'editoriale di Franco Arturi sulle pagine della Gazzetta dello Sport di oggi. Nella consueta rubrica "Porto Franco", il vicedirettore della Gazza, risponde alle domande di uno scettico tifoso rossonero: "E' una dannosa fuga in avanti far riferimento di questi tempi ai primi quattro posti. Se le aspettative sono troppo alte, il rimbalzo negativo in termini psicologici è una rovina quando non si riesce nemmeno ad avvicinarle. Come ha scritto Andrea Di Caro qualche settimana fa, ed è ancora più vero oggi, il Milan deve pensare a salvarsi prima di ogni cosa: questo l’obbiettivo che la proprietà e i dirigenti devono porsi, per quanto roboanti siano i loro nomi e la ragione sociale".