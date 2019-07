AS - Ceballos vuole giocare la Champions, no a Milan ed Arsenal

Secondo quanto riportato da AS, l’obiettivo dei rossoneri Ceballos starebbe per sfumare. Il giocatore spagnolo attualmente in forza al Real Madrid vorrebbe giocare la Champions, competizione che il club di via Aldo Rossi non può garantirgli nell’immediato futuro. La società più vicina al giocatore è il Tottenham, con Pochettino che avrebbe contattato personalmente il giovane e promettergli un ruolo da assoluto protagonista. Niente Milan dunque per Dani Ceballos.