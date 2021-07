Ascolti Rai, la finale tra Italia e Inghilterra mette 18 milioni di italiani davanti alla tv

La partita Italia-Inghilterra, che ha visto gli azzurri aggiudicarsi gli Europei 2020, ha raccolto numeri pazzeschi in termini di ascolti: 18 milioni 172mila spettatori davanti alla tv, per quanto riguarda la sola Rai, pari a uno share del 73,7%. In particolare, i tempi supplementari sono stati seguiti da 18 milioni 459 mila telespettatori con il 76% di share, raggiungendo, infine, ai rigori, i 18 milioni 549mila con il 78,7%. L’incontro precedente della nazionale, contro la Spagna, giocato martedì 6 luglio, aveva avuto un ascolto medio di 17 milioni 414mila con il 67,5%.