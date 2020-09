Ass. Sport Regione Lombardia: "Mille spettatori non hanno senso a San Siro, prossimo passo aperture al 25%"

Martina Cambiaghi, assessore allo Sport della Regione Lombardia, si è espressa sull'apertura degli stadi per mille spettatori, sottolineando la necessità di crescere in questi numeri: "Abbiamo voluto riaprire gli stadi al pubblico, - riporta Calciomercato.com - sia chiaro per tutti gli sport e di tutti i campionati, non solo la Serie A di calcio, facendo un passo avanti rispetto al governo che ancora non ha emanato linee guida nazionali, perché i campionati devono ripartire. Detto ciò, il prossimo passo sarà ragionare sulla 25% della capienza effettiva dei palazzetti, eliminando il limite massimo che non ha senso per strutture come San Siro o il Mediolanum Forum".