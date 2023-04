Ass.Tancredi: "Stadio a La Maura? Milan interessato, ma nessuna proposta è stata presentata all’amministrazione"

Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, ha spiegato sulla questione dello stadio che il Milan vorrebbe costruire sull'area dell'ippodromo La Maura: "Che ci siano state interlocuzioni del Comune con il Milan che ha espresso interessamento per l’area della Maura nessuno può negarlo - riporta l'edizione milanese di Repubblica in edicola oggi -, ma nessuna proposta è stata presentata all’amministrazione, così come nessuno dei due club ha rinunciato ufficialmente all’opzione San Siro. Quindi noi siamo in attesa di sapere le intenzioni delle squadre.

Non c’è in corso alcuna richiesta di modifica dei vincoli di tutela dell’area della Maura e dell’area dell’ippodromo. Aree alternative? Non vedo perché la giunta dovrebbe proporre alternative nel momento in cui c’è un procedimento in corso (quello su San Siro, ndr)".