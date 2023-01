Ass.Urbanistica Milano: "Nuovo stadio, a febbraio il sì al pubblico interesse"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le parole di Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, il quale, ai microfoni di “New Sound Level”, ha dichiarato in merito alla questione del nuovo stadio: "La delibera in Giunta per la concessione del Pubblico Interesse per il nuovo stadio della Roma credo che sarà pronta nei primi giorni di febbraio. Sono molto soddisfatto. Una volta che la Giunta l’avrà approvata, la trasmetterà all’assemblea capitolina che dovrà prendersi venti giorni di tempo per valutarla nelle competenti commissioni e poi portarla in aula. Il mese di febbraio dovrà essere quello in cui questo percorso comincia per poi completarsi. Quindi ci vorrà un mese di lavorazione per portare la delibera al voto dell’assemblea. Sarà il progetto definitivo poi a dover risolvere le questioni sollevate: i trasporti, la disponibilità delle aree e le preesistenze archeologiche".